Chi è Donatella De Giorgio del trono over di Uomini e Donne? Vedova di un volto noto

Nel corso dell’ultima puntata di Uomini e Donne andata in onda, è emersa una nuova coppia in formazione, composta da Silvio e Donatella Di Giorgio. La Dama ha recentemente intrapreso una conoscenza con il cavaliere all’interno del dating show, e nel corso del dating show ha condiviso una parte significativa della sua storia personale.

Donatella del trono over di Uomini e Donne è la vedova di un volto noto dello sport

Donatella ha raccontato di aver trovato il coraggio di partecipare a Uomini e Donne dopo un periodo molto difficile della sua vita. L’anno precedente, suo marito, Massimo Borracci, un noto nuotatore italiano, è purtroppo scomparso.

Nella puntata andata in onda il 28 settembre, Silvio e Donatella hanno rivelato che la loro conoscenza sta procedendo in modo molto positivo. Hanno condiviso il fatto di aver fatto l’amore, un momento che entrambi hanno descritto come bellissimo.

Donatella ha espresso il desiderio di continuare a frequentare solo Silvio, mentre lui ha dimostrato il suo interesse baciandola durante un ballo.

Donatella ha ammesso di essere felice di sentire il suo cuore battere nuovamente dopo il dramma della perdita di suo marito, Massimo Borracci, il noto nuotatore italiano.

Donatella Di Giorgio è originaria di Firenze, ha 64 anni ed è vedova. È madre di tre figli e ha quattro nipoti. Durante la puntata di Uomini e Donne trasmessa il 28 settembre 2023, ha condiviso parte della sua storia e delle sue emozioni con il pubblico:

Esco da una situazione drammatica, pensavo che fosse finito tutto per me. Non riuscivo ad andare avanti. Vivendo con mio figlio, mi ha detto di provare. Sono venuta qui e ho conosciuto Silvio, una persona particolare che rientra nei miei canoni di bellezza.

Nel giugno 2022 la dama over ha detto addio al marito, Massimo Borracci, ex nuotatore, primatista italiano nel 1967 nel 100 stile libero, morto a 77 anni.