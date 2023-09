Martedì 26 settembre si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne dagli studi Elios di Roma con Maria De Filippi: ecco le anticipazioni del trono over e classico tramite le news di Lorenzo Pugnaloni condivise su Instagram.

Primo bacio nel trono classico tra Brando e Beatriz. Ecco in sintesi che cosa è accaduto nella registrazione di oggi 26 settembre.

Per quanto riguarda il trono classico non si è parlato di Cristian, molto probabilmente domani visto che registrano anche domani.

Brando, oltre all’esterna con Beatriz con tanto di primo bacio, ha portato in esterna anche una ragazza che si chiama Silvia. Ne ha eliminata una, non so il nome, ma è napoletana e ha fatto una sceneggiata contro il tronista.

Manuela ha fatto due esterne: una con Carlo e una con Michele.

Per quanto riguarda il trono over, prosegue la frequentazione tra Gemma e Maurizio, (dopo la Sardegna) sono stati insieme a Cagliari ma non è successo nulla di che. Lui stasera uscirà con un’altra dama, con la quale si è sentito per avviare una conoscenza.

Non si è parlato di Aurora e Marco. C’è stata, invece, una lite tra Silvio e Donatella.