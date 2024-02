Beatrice al centro di una strategia: Anita e Varrese vuotano il sacco – VIDEO

Da alcuni giorni nella Casa del Grande Fratello i concorrenti sono diventati più “accoglienti” nei confronti di Beatrice Luzzi dopo averle fatto “muro” in più occasione: voglia di pace o semplice strategia?

Beatrice al centro di una strategia: Anita e Varrese vuotano il sacco

A svelare cosa sta succedendo ci hanno pensato Massimiliano Varrese e Anita Olivieri che, durante una chiacchierata notturna, hanno svelato la strategia nei confronti di Beatrice.

“E’ importante che noi siamo in una modalità diversa. Anche se ci verrebbe voglia di rispondere in un certo modo, cerchiamo di non farlo o di farlo diversamente”.

Anita ha confermato:

Certo Max! Ma chi c’ha più voglia… è proprio così per me, io sono stanca di discutere e litigare, non ne posso più.

Ecco il VIDEO:

Si dopo aver saputo che da fuori fanno schifo grazie a Mirko adesso fanno i pacifisti…! Ma per favore #grandefratello pic.twitter.com/fa8EXfNHBC — Cristina (@witcher____97) February 18, 2024

L’avvicinamento di Anita a Beatrice: i video

Per la prima volta Beatrice e Anita concordano

E hanno ragione,la salute vale più del gioco e Giuseppe non si è mai ripreso dalla prima volta quindi o torna in forma o è inutile perché somatizza troppo e rischia di avere una ricaduta❤️ #GrandeFratello pic.twitter.com/lEIJ1GZhZ1 — ❤️Erika✨ FINO A QUI SINCERAMENTE STO IN APNEA (@BiasiErika) February 17, 2024