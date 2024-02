Chi sarà il vincitore di questa edizione del Grande Fratello, prima dell’annunciata pausa di un anno? Mancano ormai meno di due mesi alla finale del reality condotto da Alfonso Signorini, ma già da tempo si rincorrono i pronostici su chi trionferà in questa edizione che, secondo alcuni, è la peggiore di sempre.

Ospiti di Verissimo nel pomeriggio di oggi, i due ex gieffini, Fiordaliso e Vittorio Menozzi, hanno avuto modo di parlare della loro esperienza al Grande Fratello, fare un bilancio e svelare il loro pronostico sul possibile vincitore.

A Silvia Toffanin, Fiordaliso ha raccontato la sua esperienza al Grande Fratello, dichiarando in merito:

Sono stata bene e la gente non capisce quanto sia stato importante per me vivere cinque mesi nella stessa stanza, fare colazione, fare pranzo nella stessa casa, essere tutti insieme. È un’esperienza unica. Se tu sei aperta a una cosa così, che magari ne hai bisogno, io venivo da un periodo non facile, ti lasci andare. Non mi interessava chi ero, ero libera e me la sono goduta.