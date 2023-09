Ancora forte tensione nella Casa del Grande Fratello tra Beatrice Luzzi e Rosy Chin. Il gioco “Il più” ha scatenato una serie di incomprensioni che hanno riacceso gli animi delle due concorrenti.

Beatrice litiga (ancora) con Rosy: le accuse di ipocrisia

Beatrice è stata etichettata come “la più ipocrita” dai compagni, una definizione che ha profondamente offeso la concorrente. Lei avrebbe potuto accettare di essere considerata “la più antipatica,” ma non riesce a comprendere come possa essere vista come ipocrita.

Alex cerca di spiegare che criticare Rosy e poi sedersi a mangiare il pasto che aveva preparato sembra ipocrita. La Luzzi cerca di chiarire che il problema è sorto quando ha interferito con la preparazione degli gnocchi della chef, e da quel momento la cuoca si è offesa.

Rosy, visibilmente irritata, risponde affermando che Beatrice non ha mai cercato di chiarire o comunicare con lei. Beatrice ribadisce che si è lamentata del comportamento generale e non della sua abilità culinaria, e si è offerta di aiutarla in cucina, ma la Chin ha sempre rifiutato.

Inoltre, Beatrice sottolinea che non è stato facile per lei dover chiedere il permesso per partecipare alla preparazione del pasto, dato il suo ruolo di donna adulta e capofamiglia.

Letizia interviene sostenendo che hanno lasciato a Rosy il controllo della cucina perché è la più abile in quel campo.

Rosy concorda, spiegando che non aveva intenzione di rubare il ruolo di Beatrice ma solo di mettersi a disposizione degli altri.

Lorenzo chiede a Beatrice se sia davvero convinta delle sue convinzioni, sostenendo che sembra vivere in un mondo tutto suo. Questo commento la offende mentre cerca di spiegare le sue ragioni.

Lo scontro tra le due donne continua senza giungere a un punto di incontro, poiché entrambe rimangono salde nelle loro posizioni, incapaci di comunicare reciprocamente i loro pensieri e disagi.

Lorenzo chiede scusa a Beatrice

Durante la discussione tra Beatrice e Rosy, Lorenzo sembra aver preso le parti della chef e ha definito l’attrice ipocrita. Tuttavia, approfitta di un momento di distensione per spiegare all’attrice i motivi dietro questa affermazione.

Lorenzo inizia con un’apertura sincera, scusandosi per il suo tono diretto e duro nei confronti di Beatrice. Ha riconosciuto di essere stato troppo severo con lei.

Il calzolaio aggiunge che a volte l’attrice sembra non essere in grado di accettare il punto di vista degli altri. Nonostante le posizioni discordanti, il confronto sembra portare a una certa distensione tra i due.

L’attrice piange al Grande Fratello

Dopo lo scontro con Rosy e gli altri coinquilini, l’attrice si ritira nel Giardino, dove Letizia cerca di confortarla e avviare un dialogo.

Beatrice esprime la sua insoddisfazione per come è stata affrontata la discussione, riconoscendo di essere stata dura ma respingendo l’accusa di ipocrisia.

Tuttavia, Letizia ritiene che le critiche nei confronti dell’attrice siano scaturite principalmente dal suo atteggiamento schietto e tagliente.

Quando Letizia chiede a Beatrice se sta male, l’attrice si lascia andare alle lacrime, esprimendo preoccupazione per i suoi figli e per Giselda.

Successivamente, Beatrice tenta di chiarire la situazione con Giselda, sottolineando che il voto della trekker le ha fatto molto male.

Giselda si scusa e spiega che il suo voto non era motivato dall’ipocrisia ma da altre ragioni.

La Torresan cerca di consolare Beatrice, dicendole che i suoi figli capiscono e che non dev’essere triste per loro.

Tuttavia, l’attrice teme che i suoi figli possano percepire ostilità nei suoi confronti e vorrebbe evitare che soffrano vedendo la madre piangere o essere accusata ingiustamente.