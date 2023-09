Heidi Baci è contesa da Massimiliano Varrese e Claudio Roma? La concorrente del Grande Fratello Vip dopo il tugurio ha avuto modo di avvicinarsi all’attore e, tra una chiacchiera e l’altra, la Casa ha già iniziato a fare del gossip.

Inizialmente Heidi si trovava in tugurio con Claudio e, proprio gli altri concorrenti, avevano notato un interesse che il ragazzo non aveva nemmeno troppo nascosto.

Anche Fiordaliso ha confermato l’interesse di Claudio: “A lui piace Heidi ma Claudio non è il suo tipo”, ha precisato la cantante.

Valentina, invece, ha notato una certa complicità con Massimiliano:

Anche Ciro Petrone ha detto la sua parlandone proprio con la diretta interessata:

Proprio Heidi ha chiarito la questione svelando chi le interessa tra Claudio e Massimiliano:

Claudio lo vedo come amico. Mi viene voglia sì di abbracciarlo, ma troppo curato. Non c’è niente di male nel curarsi, è bello. Ma io preferisco, proprio per una questione di gusti, un uomo più rudimentale. Hai più trucchi di me… Dai, non mi attrae questa cosa. Mi uccide un po’ la libido.

Massimiliano è grande. che potrebbe attrarmi e vedrei al mio fianco. Lui è una persona molto intelligente, molto intuitiva. Quando sono entrata ha capito subito come sono fatta io. Non ci ha messo molto come gli altri. Ma è troppo grande ragazzi, stringendo.