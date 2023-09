Alex Belli è stato uno dei protagonisti indiscussi delle ultime edizioni del Grande Fratello Vip e a breve inizierà una nuova avventura, poiché sarà concorrente nella nuova edizione di Tale e Quale Show, da venerdì 26 settembre su Rai1. Nel frattempo però, ha voluto dire la sua sulla nuova edizione del Grande Fratello e sulle parole di Alfonso Signorini, che ha spesso criticato le precedenti edizioni del reality.

Ospite di Casa Sdl Tv, Alex Belli ha parlato della sua nuova esperienza televisiva alla corte di Carlo Conti e del suo Tale e Quale Show. Cosa dobbiamo aspettarci? Sicuramente l’attore ed ex Vippone mostrerà tutte le sue doti di trasformista:

Veramente non mi riconoscerete, mi trasfiguro completamente, anche perché è uno dei miei passatempi. Questo venerdì ho un personaggio incredibile. I personaggi che sto interpretando sono i miti con cui sono cresciuto. Il mio mito assoluto era Michael Jackson, ma chiaramente non lo farò perché ha un range vocale completamente diverso dal mio.

Cosa pensa, invece, del Grande Fratello? Nonostante le frecciatine di Signorini sulle passate edizioni, Alex Belli ha commentato:

Magari sarò una voce fuori dal coro, ma a me quel cast piace. Ci sono tutte le componenti per far funzionare il programma. Ho fatto gli auguri ad Alfonso e a tutti gli autori prima di iniziare. Sono rimasto piacevolmente stupito, nel senso che i cambiamenti sono sempre stati visti come un salto nel vuoto.