Qualcosa è decisamente cambiato nella Casa del Grande Fratello rispetto alle precedenti edizioni. Per il momento, ad una settimana dall’esordio, si nota il terrore tra gli inquilini protagonisti, messi in riga da Alfonso Signorini e dagli autori del GF sul modo di esprimersi.

Signorini contro le precedenti edizioni del Grande Fratello

Il rischio, lo abbiamo scritto più volte, è che l’eccessivo mettere in guardia possa far perdere la naturalezza ai concorrenti del Grande Fratello, ma per il momento Signorini e la sua squadra di lavoro non sembra affatto soffrirne.

Intanto, se sui social serpeggiano non poche critiche, tra le pagine del settimanale Chi arrivano i complimenti da parte delle lettrici, tra cui la signora Loredana, che sull’ultimo numero scrive:

Caro direttore, devo farle i complimenti per il cast di quest’anno del Grande Fratello: finalmente la normalità, l’ingenuità, l’educazione e l’allegria, e tutto questo non forzato dal volersi mettere in mostra davanti a una telecamera. Grazie, ancora un caro saluto a lei e a Cesara: scelta vincente!

Pur avendo dimenticato la new entry Rebecca Staffelli, la signora Loredana ha colpito particolarmente Signorini, che nel risponderle gentilmente ha anche lanciato una frecciatina più o meno involontaria ai concorrenti delle precedenti edizioni, in modo particolare dell’ultima:

Cara Loredana, grazie. L’aria fresca che si respira quest’anno dentro la casa del Grande Fratello piace moltissimo. Ne avevamo tutti bisogno: voi che guardate il programma e noi che lo facciamo. Un caro saluto!