Nelle ultime ore, Alessandro Basciano e Sophie Codegoni sono tornati protagonisti sui social, per via di una assurda teoria. Secondo alcuni utenti, infatti, il deejay avrebbe usato un profilo fake su X (l’ex Twitter) con l’intento primario di insultare la sua ex fidanzata nonché madre di sua figlia. Ma è davvero questa la verità?

Basciano usa un profilo fake per insultare Sophie Codegoni?

Basciano ha davvero creato un profilo fake per parlare male della sua ex fidanzata Sophie Codegoni? Questa la domanda di molti utenti, dopo aver scovato un account su X che insulterebbe e offenderebbe l’ex Vippona.

Ma perché avrebbero incolpato proprio il deejay? Il motivo sarebbe da ricercare in uno screen pubblicato dal presunto account fake e che ritrarrebbe la pagina Instagram, presumibilmente di Alessandro, dal momento che nel cerchietto in basso a destra comparirebbe proprio la foto del suo profilo social.

basciano che si fa un fake su twitter per commentare quello che fa sophie forse è questa la follia del mondo — xananas🍍 (@atrotnoc) November 21, 2023

Oddio in che senso basciano si è fatto un fake qui per parlare male di sophie, mio dio ma curati l’ossessione per quella ragazza che c’hai 40 anni — Khaleesi 🐉🔥 (@haleydumphy1) November 21, 2023

questa figura di merda mi sta mandando https://t.co/ocfeQQ8LlU — elens (@sonounavittima) November 21, 2023

basciano si è fatto un fake per insultare a merda su twitter sophie solo che nello screen che ha messo si vede il suo profilo ig syqkwpqhaaooq — elens (@sonounavittima) November 21, 2023

Questa tuttavia potrebbe non essere la spiegazione definitiva per definire Basciano “colpevole” di tale presunta bassezza. Altri utenti, infatti, avrebbero scovato la reale responsabile dietro al profilo che ha insultato Sophie.

A dimostrazione del fatto che non sia stato Basciano, un ulteriore utente avrebbe postato una prova spiegando:

Basterebbe accorgersi che nello screen a destra non compaiono gli amici in comune che Basciano ha con quello lì…

Eppure basterebbe così poco per capire che quel profilo non è di Basciano… ahhhhh, mi stupisco sempre di più della vastità della stupidità umana. Basterebbe accorgersi che nello screen a destra non compaiono gli amici in comune che Basciano ha con quello lì… #basciagoni pic.twitter.com/zKKq2NHx5L — clark (@clark9120120427) November 21, 2023

Basciano scagionato?