Per Alessandro Basciano continua a non essere un momento particolarmente sereno. L’ex Vippone e deejay, in seguito alla rottura con la compagna Sophie Codegoni, dalla quale ha avuto una bambina nei mesi passati, ha tentato di farsi perdonare per gli errori commessi, ma tutto finora sarebbe stato vano.

A questo punto, Basciano avrebbe deciso di prendere una decisione importante. Dopo aver compreso di aver dato tutto ciò che poteva, ha deciso di ripartire da se stesso e ripartire da un luogo lontano.

In una Instagram Story, Alessandro ha svelato ai suoi follower parte dei suoi nuovi progetti:

È forse arrivato quel momento in cui ti sei fatto mille domande e hai cercato invano mille risposte. Ho dato tutto me stesso e combattuto e sofferto per il bene della mia famiglia. Alla fine a testa alta so di avercela messa tutta e non posso dire di non averci provato. Ora è giusto riprovare a ritrovare me stesso.

Sono due mesi che convivo con attacchi di panico e ansia. La mia salute e il mio stato d’animo purtroppo non sono dei migliori. Ho deciso di andare lontano. Forse l’unico modo per poter realmente far sentire la mia mancanza. O forse no. Ho in ballo nuovi progetti importanti e ve ne parlerò. Purtroppo è stato tutto un senso unico. Mi manca. Mi manca tutto, Ale.