Nuove dinamiche emergono dopo la separazione tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni. Come è noto, i due hanno discusso pubblicamente dei molteplici e gravi motivi che hanno portato alla fine della loro storia d’amore.

La rottura definitiva della coppia è stata provocata da una segnalazione giunta all’ex tronista, riguardante un presunto tradimento del deejay con la spagnola Luzma Cabello durante una vacanza ad Ibiza.

Tra i personaggi coinvolti in questa brutta faccenda anche Benjy Costantino (ex?) manager di Basciano. L’uomo ha assistito a numerosi litigi tra Alessandro e Sophie ed era presente pure ad Ibiza.

Costantino aveva dichiarato di aver invitato Luzma sull’isola spagnola per motivi professionali, e una volta lì, l’influencer avrebbe cercato di avvicinarsi a Basciano, il quale però continuava a pensare alla sua ex compagna Sophie rimasta in Italia con la loro bimba Celine Blue.

Tuttavia, solo alcune ore fa, Deianira Marzano ha rivelato che Benjy avrebbe orchestrato tutto dietro le spalle di Basciano unicamente per ottenere visibilità.

A quanto pare, avrebbe simulato l’organizzazione di un weekend di lavoro insieme ad Alessandro e Luzma, per poi fotografare di nascosto i due e inviare tutti i video e le foto a Sophie.

Si tratta di accuse molto gravi, confermate addirittura dallo stesso Basciano che ha smesso di seguire il suo manager spiegando il perché:

In merito a quanto mi è stato riportato durante la diretta di Benjy ci tengo a precisare che mi dissocio da tutti gli argomenti trattati al di fuori di quello che è riconducibile al torto che mi è stato fatto da parte sua per l’amicizia che ci legava.

Premesso che, già in precedenza, mi sono preso le responsabilità dovute con tanto di scuse pubbliche e non, prenderò le mie decisioni e metterò un punto definitivo per non rendere più pubblico nulla inerente a questa triste storia.

Un’ultima considerazione, tutti possiamo sbagliare e commettere errori nella vita… che valga per tutti, esiste il perdono se vi è amore. Il tempo è l’unica cura, in questo periodo mi sono circondato di persone per bene che mi hanno fatto ricredere nella federe, a loro devo tutto.