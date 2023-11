Alessandro Basciano spiazza sui social e lo fa portando la sua vita privata e la sua situazione estremamente delicata sulle sue Instagram Stories. La premessa in questo caso è d’obbligo: alla luce della vicenda molto complessa e delicata e soprattutto del coinvolgimento di un minore, ci limitiamo semplicemente a riportare quanto scritto, sotto la sua responsabilità, dal diretto interessato, senza prendere alcuna posizione in merito.

Alessandro Basciano e l’attacco a Sophie Codegoni

In queste ore, Basciano ha scritto una Story che ha lasciato senza parole. Non fa nomi, ma il riferimento sarebbe alla ex compagna Sophie Codegoni, dalla quale ha avuto nei mesi scorsi una bambina. Ecco quanto scritto:

C’è chi pensa ai nuovi look e a non rientrare la sera a casa dalla propria figlia e c’è chi invece deve pregare invano per poterla vedere… non scordate mai chi siete e da dove venite…

Basciano aveva parlato delle difficoltà nel vedere la figlioletta nel corso della trasmissione Verissimo, alla quale aveva detto:

Mi hanno mandato una lettera con l’avvocato chiedendomi di non vedere Sophie e la bambina. Se Sophie non mi vuole più, vorrei riuscire a vedere almeno mia figlia.

Successivamente ha postato una mail privata dalla quale ha cancellato i nomi, scritta presumibilmente dal legale dello stesso deejay e, dalla quale si comprende, inviata alla collega che probabilmente si starà occupando degli interessi di Sophie.

La Story si chiude con una considerazione dello stesso Basciano:

Mi chiedi 3 mila euro di mantenimento, almeno fammela vedere no?

La speranza è che possa finire questa guerra in atto tra i due ex, per il bene sempre della loro bambina.