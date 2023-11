Sono passate alcune settimane da quando Alessandro Basciano e Sophie Codegoni hanno rilasciato le loro ultime dichiarazioni televisive, raccontando le rispettive verità sulla fine della loro relazione. A detta dell’ex Vippona, alla base della rottura ci sarebbe stato un tradimento da parte dell’ex, che tuttavia ha sempre negato tutto, pur ammettendo di aver incontrato ad Ibiza un suo vecchio flirt Luzma Cabello. Adesso però, a parlare è stata proprio la presunta amante.

La modella spagnola, Luzma Cabello, ha raccontato la sua verità scrivendo una lettera al deejay, la quale – come riportato dalle colleghe di IsaeChia.it – è stata accolta dal settimanale DiPiù Tv. La modella è stata colei che ha inviato a Sophie Codegoni le presunte prove del tradimento da parte di Alessandro Basciano avvenuto ad Ibiza.

Attraverso la lettera pubblicata dal noto settimanale, Luzma ha spiegato di conoscere Basciano dal 2021, quando lui viveva a Madrid. I due si conobbero via social, poi nacque una storia d’amore durante la quale Alessandro le regalò persino un anello ed avrebbe presentato la ragazza alla sua famiglia, esprimendole anche il desiderio di presentarla al suo primogenito.

Tuttavia la storia tra i due finì, poiché la donna avrebbe notato nel deejay un atteggiamento “possessivo e geloso”. Lui non avrebbe preso benissimo la loro rottura, ma con il suo ingresso al GF Vip voltò completamente pagina conoscendo Sophie Codegoni.

Successivamente sarebbe stato il manager di Basciano a chiedere l’aiuto della modella spagnola, al fine di far conoscere il deejay anche in terra iberica:

Qualche giorno dopo, il tuo manager si è rifatto vivo per dirmi che volevi invitarmi a Ibiza e passare qualche giorno insieme. Io in realtà non ti avevo cancellato dal mio cuore e ho accettato. Quando sono arrivata, c’eri tu ad aspettarmi in aeroporto. Ci siamo abbracciati forte come non mai. La sera siamo andati a cena, c’era anche il tuo agente. Per avere un momento solo per noi mi hai chiesto di seguirti e, una volta soli, ci siamo dati un bacio appassionato tanto che non riuscivamo a staccare le nostre labbra per tornare al tavolo.