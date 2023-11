Valeria Pasciuti, mamma di Sophie Codegoni, contro la sua stessa figlia? L’argomento è estremamente delicato e per questo lo tratteremo con le dovute (e doverose) distanze. Dillinger, il portale di Fabrizio Corona, è entrato in possesso di alcuni audio con protagonista la madre di Sophie Codegoni che, scrive il portale, “parla di lei come se fosse un articolo da esposizione da vendere al miglior offerente”. Gli audio sono stati pubblicati sul sito in questione e sui social e stanno già sollevando non poche polemiche.

Sophie Codegoni, spuntano gli audio della madre

Da una parte c’è chi si dice d’accordo con Sophie, comprendendo in qualche modo anche le parole della madre. Dall’altra, come lo stesso Dellinger, c’è chi dà ragione ad Alessandro Basciano, ex della Codegoni, il quale aveva accusato la donna di aver manipolato l’ex compagna e madre di sua figlia.

Dagli audio emergerebbero le parole della Pasciuti nel dietro le quinte del GF Vip, quando si lamentava degli abiti fin troppo cast della figlia:

Mettiamo fuori, un po’ esposto tutto quello che ha. Lei ha anche delle forme da far vedere. Va bene non farle tirare fuori tutte le t*tte, però… Fatele mostrare un po’ di decolleté ogni tanto. C*zzo, abbiamo lì una bambola, non la stiamo sfruttando. Pari a 0. Non lo so quanta pubblicità ci facciamo così.

Poi le parole della donna quando, mentre la figlia era nella Casa del GF Vip preoccupata per un ritardo di tre mesi, lei commentava:

Ci pensi però che scoop mediatico sarebbe se fosse incinta? La prima gieffina incinta dentro la casa. Sarebbero su tutti i giornali, ovunque!

Intanto sui social le reazioni non sono mancate e sotto l’hashtag Basciagoni sono numerosi i commenti pubblicati dall’uscita degli audio:

