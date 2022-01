Basciano attacca Sophie al GF Vip: “Non fare la fig* con me, fuori ho la fila, non sai chi sono io!” – VIDEO

Nuovo scontro tra Sophie e Alessandro al Grande Fratello Vip. Basciano, praticamente dal nulla, ha iniziato ad inveire contro la ex tronista lamentandosi pure con gli amici in giardino: “Ho 32 anni…”, e le solite cose che il tentatore si è “scritto” nella sua testa, ricreando un copione in loop.

Basciano attacca Sophie: “Non fare la fig* con me, fuori ho la fila!”

Mi fa il pippone. A me, sinceramente avere a che fare con una ragazzina di 20 anni non me ne frega niente. Ma sti cazz*, ciao! Ti ho conosciuta e fatti la tua strada. Menomale che mi sono accorto in tempo della tua maturità. Hai detto così? Ti attacchi, ciao! Non me ne frega più un cazz*, ciao. Meno male, un peso in meno. Mamma mia…

Alessandro a Sophie: “A me sinceramente avere a che fare con una ragazzina di 20 anni non me ne frega niente, ma ti pare che ho bisogno di te?… Menomale che mi sono accorto in tempo della tua maturità.” Sophie scappa da questo tossico sei ancora in tempo per salvarti.#Gfvip pic.twitter.com/C2vHq8YUVv — Soleilandia 🚀 51% ✨ (@Soleilandia) January 16, 2022

Alessandro Basciano si è andato a sfogare in giardino e, di fronte a Soleil che ha chiesto più volte il motivo dello scontro, non lo ha nemmeno saputo spiegare (anche se, a quanto pare, si è arrabbiato perché Sophie lo ha definito “insicuro”).

Cosa è successo? Parla a sproposito, sempre quella parolina di troppo. Io c’ho una vita, non per vantarmi. Non posso stare appresso al nulla. La mia pazienza ha un limite. Non devi fare la fig* di turno. Le solite cazzate che dice… non lo so. Non ha un atteggiamento lineare. E’ scaturito dal nulla. Sminuisce Gianmaria, me, le nostre sensibilità… Io ho 32 anni, ho una vita, sono realizzato, posso permettermi quel che mi pare, quindi chi vuol star con me, sta con me, chi non vuol star con me.. ciao!

Sophie, successivamente, si è sfogata con Manila e Giacomo:

Lui mi ha detto che fuori ha la fila, è stato con le super figh*, ha un lavoro pazzesco. Non andare in competizione con me. Un po’ meno… mi dice: ‘Ma sai chi sono?’. Se mi piace tutto questo? Questo no, non mi fa star bene. Quando stiamo tranquilli mi piace tantissimo e lo immagino nella mia vita. Ma ogni sera sentirmi giudicata… io faccio un po’ di fatica.

Spero che Sophie capisca al più presto che l’american smile non fa assolutamente per lei e lo lasci “crogiolare” nel suo “ho questo, ho quello e tu non sai chi sono io…”.

Alessandro su Sophie: “Se ti interessa uno inizia a dimostrare veramente, che gli vai appresso, come ‘sti due ragazzi che sono innamorati e sono affiatati, non a rompere e stare con lo sguardo nel vuoto tutto il giorno..”#gfvip#luluemanuel pic.twitter.com/7ZUQF2XRla — BL (@rainbow20202020) January 16, 2022