Primi screzi, nella Casa del Grande Fratello Vip, tra Delia Duran e Soleil Sorge. Nel corso della prova degli abiti per la festa di stasera, non sono mancati di certo alcuni battibecchi per accaparrarsi il migliore outfit.

Primi screzi tra Delia e Soleil al GF Vip: “Dovresti essere più altruista”

Soleil, in cerca di tutti gli accessori utili per completare il suo look, ha chiesto a Delia di cederle l’unica cintura rimasta a disposizione. Senza esitare, la moglie di Alex l’ha subito accontentata ma, infastidita, ha aggiunto: “Dovresti imparare ad essere più altruista”.

Poco dopo, Delia ha commentato quanto appena accaduto con Katia: “Non mi piace il suo atteggiamento”. L’ex moglie di Pippo Baudo dopo aver ascoltato le lamentele della venezuelana ha voluto fare delle precisazioni.

Secondo la Ricciarelli l’atteggiamento assunto da Soleil non è differente da quello degli altri coinquilini in quanto c’è sempre chi vuole apparire e primeggiare maggiormente.

“Vuole essere sempre la primadonna”, ha concluso Delia. Se fino a questo momento la situazione sembrava essere abbastanza tranquilla – nonostante gli avvenimenti del passato – pare che le divergenze caratteriali stiano iniziando già ad emergere.

ECCO IL VIDEO.