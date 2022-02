Barù ha fatto un sogno erotico con protagonista Soleil Sorge. Sono mesi, ormai, che gli estimatori del Grande Fratello Vip sognano di vedere l’esperto di vini cadere tra le braccia di Jessica, ed invece…

Chiacchierando con Giucas Casella e proprio con la protagonista del sogno bollente, Barù ha svelato cosa è accaduto entrando nel dettaglio:

Ci spostavano in questa casa sul lago, e poi arrivavano altre 4-5 persone, non mi ricordo. Ho fatto sesso non solo con te, ma con un sacco di gente, una alla volta però. Tu comunque eri per prima. Come è andata? Numero uno. Ti sei messa lì, mi tentavi. Facevi finta di essere qualcun’altra. Mi avevi ingannato, poi ho scoperto che eri te.