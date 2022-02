Alda D’Eusanio torna a parlare, dopo la squalifica dal Grande Fratello Vip 5, e rivela la cifra da capogiro che le avrebbe richiesto Laura Pausini dopo le esternazioni nella Casa più spiata d’Italia.

Laura Pausini ha minacciato la querela, cosa che poi ha fatto, chiedendo un milione di euro di risarcimento . La verità deve venire fuori. Non si possono perdere anni di carriera per uno scivolone. – ha confessato tra le pagine di Vero – Prima di distruggere e annientare una persona è consigliabile essere più umani.

La D’Eusanio ha cercato di far chiarezza parlando pure di questa ultima edizione del GF Vip:

Non ho accusato o diffamato, ho solo riportato una chiacchiera da bar e non ho avuto la possibilità di scusarmi pubblicamente perché l’editore ha dato ordine a Mediaset di non fare il mio nome. Nemmeno i miei amici potevano citarmi dalla d’Urso, hanno voluto annientarmi. Ho aspettato due mesi che qualcuno di loro si facesse vivo, poi ho denunciato. Mi hanno annientata per davvero. Sono stata malissimo, non mi invitano più da nessuna parte. Prima andavo tutte le domeniche da Barbara d’Urso, a Mattino 5 e a Storie Italiane. Spero di poter tornare comunque.