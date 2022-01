Alda D’Eusanio, dopo essere stata espulsa dalla Casa del Grande Fratello Vip, è praticamente sparita dalla televisione. Non vi è traccia della giornalista a Mediaset (dove era di casa) ma neppure in Rai.

Proprio per questo motivo, tra le pagine del settimanale Nuovo la D’Eusanio si è sfogata puntando il dito anche contro Katia Ricciarelli che, a sua detta, sarebbe estremamente protetta dalla produzione del GF Vip nonostante i numerosissimi scivoloni:

Ho fatto causa a Mediaset. Per due mesi ho aspettato che qualcuno mi rispondesse. Ma nessuno mi ha mai più parlato: né Signorini né tantomeno l’editore Pier Silvio Berlusconi, che ha preso la decisione di cacciarmi via con infamia, distruggendo 40 anni di carriera.

Oltre che in Mediaset non mi chiamano più in Rai: per quale motivo? Per Katia c’è una rete di protezione al GF Vip. Io invece sono stata cacciata a pedate!