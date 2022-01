L’avvicinamento di Sophie Codegoni e Soleil Sorge ha infastidito, non poco, Lulù Selassiè che ha fatto presente alla sua coinquilina del Grande Fratello Vip il suo comportamento poco coerente: “questa persona odia me e le mie sorelle”.

Fai l’amicona con questa. Ci passi il tempo insieme, ci ridi. Guarda che io vedo tutto e ci rimango molto male. E’ una persona che a me e alle mie sorelle ci odia. Io ho pianto prima con Manu e ci rimango male che fai l’amicona con Soleil.

Mi dispiace ma a me questa persona non piace proprio e non farò come tutte le altre persone che le leccano il cul* perché c’hanno paura. E’ una falsa e l’ha trattata di merd* a Manila, l’ha fatta piangere. Ma tanto… non c’è più sordo di chi non vuole sentire. Non mi rispondi neanche. Ti dico le cose e stai in silenzio…