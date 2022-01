Sophie chiude con Jessica: “Ascolto ciò che mi dice mia madre!” – VIDEO

Sophie Codegoni si è sfogata con Soleil Sorge parlando di Jessica Selassiè dopo il loro scontro durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip andata in onda lunedì sera: “Io ascolto mia madre, con lei ho chiuso!”.

Sophie chiude con Jessica: “Ascolto ciò che mi dice mia madre!”

Sophie si è domandata per quale motivo Jessica l’abbia nominata invece di parlarne prima faccia a faccia: “Tra l’altro mi nomini… come ti viene in mente? Dovresti pensare alla nostra amicizia, tutelarla per una volta come ho fatto spesso io e parlarmi. Invece mi nomini”.

Successivamente la Codegoni si è sfogata pure con Nathaly:

Io veramente apprezzo molto di più Soleil che mi dice le cose in faccia, e nel momento del bisogno lei c’è sempre stata, che Jessica che me le dice alle spalle nonostante io le abbia detto cose privatissime senza mai voltare le spalle. C’è una persona fuori che le piace, Barù che la incuriosisce… se entra un ragazzo vorrà conoscerlo e allora parla meno, questa è ingordigia. – riporta blogtivvu.com – Io l’ho sempre ascoltata e capita. Però adesso farmi passare da carnefice… Io ho deciso di chiudere. Posso parlarci, ridere e scherzare ma quel rapporto che c’era non ci sarà più. Io mia mamma la ascolto. Mia mamma è così, apprezza Soleil che dice le cose in faccia. Se mi dice che non si sta comportando da amica… – scrive blogtivvu.com – quando ha detto che sono senza dignità e senza pudore la cosa che mi ha fatto più male è che io mi ero confidata con lei dieci minuti prima delle cose che sono andate in onda.

Ecco il VIDEO.