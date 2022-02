Ieri sera, durante la nuova festa nella Casa del Grande Fratello Vip, sono emersi nuovamente i sentimenti di Barù nei confronti di Jessica. L’esperto di vini si è confidato con Soleil svelando cosa prova per la princess.

Barù parla di Jessica: “L’avrei già baciata, anche fuori non ci sarà niente!”

“Mi sta simpa, mi fa ridere… stiamo insieme. No, non c’è… altrimenti l’avrei già baciata. Non mi sto trattenendo, ma no”, ha confidato Barù sollecitato dalle numerose domande della sua compagna di reality.

Barù ha parlato pure con Lulù:

E’ bella, super bella. Fa ridere, è una donna della madonna! Il suo modo di essere è bello. Non è lei il problema, lei è super… figurati. Però mi state spingendo… siccome è una donna che rispetto molto, mi piace ed è fantastica e tutto.

La princess ha aggiunto:

Lei si comporta così perché gli piaci. Spero che tu lo apprezzi e non ti allontani. Non è che si stia già sognando che siete fidanzati. Le piaci molto ma non è che pensa di ‘rinchiuderti’. Queste cose non si possono programmare.

Barù si è confrontato pure con Miriana:

Glielo dici di stare tranquilla? Anche fuori non sono il suo… non sono. Hai capito? Non è che qui, lì, fuori, dentro… sono peggio fuori che dentro. Lo faccio per lei perché è una brava ragazza, non si deve confondere.

Miriana, di contro, è convinta del sentimento e crede che Barù non voglia palesare le sue emozioni nella Casa del GF Vip:

Glielo dico che qua non farai mai niente perché tu sei fatto così. Anche fuori? Sì ho capito. Ascoltami… invece non è così, ti piace. Che palle… sono sensitiva. Mi toccava nascere sensitiva.

Personalmente credo che Barù sia fortemente attratto da Jessica ma c’è qualcosa che lo frena e forse, una volta fuori, potrà capire bene cosa: voi che ne pensate?