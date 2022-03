Barù all’Isola dei Famosi dopo il GF Vip? “In trattativa”, ma c’è un ‘ma’

Il cast dell’Isola dei Famosi 2022 è al momento già al completo ma nuovi naufraghi potrebbero approdare in futuro e tra questi potrebbe esserci anche Barù. Dopo l’esperienza nella spiatissima Casa del GF Vip, il foodblogger potrebbe ora approdare in Honduras?

Barù verso l’Isola dei Famosi dopo il GF Vip?

A lanciare l’indiscrezione in queste ore è stato l’esperto di gossip Amedeo Venza che attraverso la sua pagina Instagram ha fatto sapere:

Barù potrebbe sbarcare in Honduras… l’ex vippone è in trattativa con la produzione del reality ma è molto titubante nell’affrontare un’altra esperienza estrema!

Se così fosse, per la seconda volta consecutiva Barù accedere in corsa in un reality, e dopo la fortunata esperienza al GF Vip potrebbe conquistare anche il pubblico dell’Isola.

Proprio oggi, ospite della Toffanin a Verissimo ha anticipato l’apertura di un ristorante a Milano ma non disdegnerebbe la tv qualora ci fosse un programma a lui consono. E se fosse proprio l’Isola?