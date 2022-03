Cast Isola dei Famosi 2022: ecco i concorrenti, coppie e singoli

Svelato il cast ufficiale dell’Isola dei Famosi 2022 che dal prossimo 21 marzo approderà in Honduras per una nuova edizione condotta da Ilary Blasi. Alvin torna nei panni di inviato, mentre in studio, ad affiancare la padrona di casa nel ruolo di opinionisti saranno Vladimir Luxuria e Nicola Savino.

Cast Isola dei Famosi 2022: chi sono i concorrenti ufficiali

Tante le novità della nuova edizione dell’Isola dei Famosi 2022. La prima avrà a che fare con la presenza delle coppie, formate da Vip che hanno già preso parte nelle precedenti edizioni. Ritroveremo quindi: Carmen Di Pietro (con il figlio Alessandro Iannoni), Guendalina Tavassi (con il fratello Edoardo Tavassi), Jeremias Rodriguez (con il padre Gustavo Rodriguez) e la vincitrice dell’Isola 2005 Lory Del Santo (con il fidanzato Marco Cucolo).

Nel cast anche Clemente Russo (con la moglie Laura Maddaoni) e una parte de I Cugini di Campagna (Silvano Michetti e Nick Luciani).

Tra gli altri ex reality ritroveremo poi Antonio Zequila (fu naufrago nella medesima edizione della Del Santo ma anche ex Vippone) e Floriana Secondi (vincitrice del Grande Fratello 2003 ed ex de La Fattoria).

Ed ancora troveremo anche Marco Melandri, di recente al centro di una polemica per via delle sue dichiarazioni sui vaccini e Blind, giovane cantante e terzo classificato a X Factor 2020. La quota cinema vede al suo interno Ilona Staller e Nicolas Vaporidis. Dall’Eredità arriva anche Roberta Morise.

Sul fronte dei meno conosciuti, infine, Estefania Bernal, Jovana Djordjevic e Roger Balduino.

Le Coppie

Carmen Di Pietro e Alessandro Iannoni

Clemente Russo e Laura Maddaloni

Guendalina Tavassi ed Edoardo Tavassi

Jeremias Rodriguez e Gustavo Rodriguez

Lory Del Santo e Marco Cucolo

Silvano Michetti e Nick Luciani (I Cugini di Campagna)

I singoli

Antonio Zequila

Blind

Estefania Bernal

Floriana Secondi

Ilona Staller

Jovana Djordjevic

Marco Melandri

Nicolas Vaporidis

Roberta Morise

Roger Balduino

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L’Isola dei Famosi (@isoladeifamosi)