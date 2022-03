Con l’imminente inizio de La Pupa e il Secchione su Italia 1 e dell’Isola dei Famosi su Canale 5, partiranno anche gli show online. Spazio, per questo motivo, per due ex concorrenti del Grande Fratello Vip amatissimi dal pubblico: Dayane Mello e Ignazio Moser.

Isola e La Pupa Party: Dayane Mello e Ignazio Moser conduttori degli show

Dayane Mello condurrà La Pupa Party insieme ad Andrea Dianetti dal 15 marzo ogni martedì dalle 20.30. Ignazio Moser, invece, sarà il conduttore de L’Isola Party insieme a Valentina Barbieri e le sue azzeccatissime imitazioni a partire dal 21 marzo il lunedì e giovedì.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Dayane Mello 🍷 (@dayanemelloreal)

Dayane aveva già annunciato il nuovo ruolo da conduttrice facendo sapere tutta la sua felicità in vista di questa esperienza così importante per la sua carriera:

Sono molto felice di realizzare questo sogno, per tanti anni ho lottato per ottenere questo lavoro. È molto gratificante per me.

La sua felicità Dayane era stata ribadita poi anche su Twitter: