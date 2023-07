Barbara d’Urso non condurrà più Pomeriggio 5. Dal prossimo settembre, al posto della conduttrice Mediaset dovrebbe esserci Myrta Merlino.

A tal proposito è intervenuta anche la sorella Daniela che ha condiviso un tweet di un account chiaramente dalla parte di Carmelita:

Solidarietà ad una donna che ha sempre rispettato l’azienda che fino a tre anni fa la mandava in onda ad ogni ora del giorno e anche in piena pandemia. Sarai sempre LA conduttrice, non una qualsiasi. Ci auguriamo per te nuovi progetti.