Nella giornata della presentazione dei Palinsesti Mediaset 2023/2024, Barbara d’Urso ha rilasciato un’intervista bomba svelando il dolore provato per la “rottura” con l’azienda e il passaggio di Pomeriggio 5 a Myrta Merlino.

Barbara d’Urso via da Mediaset, Pier Silvio spiega per quale motivo

Pier Silvio, durante la presentazione dei palinsesti, ha spiegato per quale motivo ha preso questa decisione confermando che Barbara d’Urso lascerà Mediaset a dicembre, con la conclusione del contratto aziendale:

Ringrazio Barbara per la professionalità e l’impegno. Ci ha chiesto un rinnovo di due anni con la garanzia di un prime time almeno all’anno. Ci siamo resi conto che forse le stava stretto solo lo spazio di pomeriggio 5.

Volendo cambiare la linea pomeridiana, abbiamo preferito interrompere a dicembre con chiusura contratto. Una discontinuità dopo tanti anni farà bene anche a lei. Non è una punizione, è solo un passaggio per andare in una direzione più giornalistica.