Qualcuno ritiene Vittorio Menozzi la “causa” dell’allontanamento tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi, ma l’amicizia tra i due gieffini continua ad essere molto forte e ricca di confidenze. Nelle passate ore, in particolare, l’ex attrice di Vivere ha fatto alcune rivelazioni abbastanza particolari, che sono state riprese anche dai colleghi di Biccy.it.

Beatrice e Vittorio si sarebbero resi protagonisti di una conversazione intima dai toni particolari, durante la quale l’attrice ha confidato all’ingegnere quanto accaduto durante un ballo con un altro inquilino:

Quando ballai con lui… capisci a me. Successe una cosa particolare. Cosa? Dai dimmelo te, sei tu a dover indovinare senza dirlo. Ci sei davvero? Non me lo far dire. Se lo tiro fuori e il video lo comprova, succedono cose. Si rovinano famiglie.