Tra Beatrice Luzzi e Vittorio Menozzi, chi è il preferito del Grande Fratello? L’attrice che da settimane ha ormai conquistato il cuore degli spettatori, continua ad essere ai primi posti dei sondaggi ospitati dai principali portali web. L’ex Eva di Vivere non ha rivali e mantiene ben salda la sua posizione.

Se Beatrice resiste al primo posto nei sondaggi sul preferito, bisogna però tenere d’occhio il giovane ed enigmatico Vittorio. E’ quanto suggerisce di fare il sondaggio sul preferito del Grande Fratello ospitato su Reality House. A sorpresa, è Angelica Baraldi a completare il podio.

Cosa dice, invece, il sondaggio ospitato da Grande Fratello Forum? In questo caso, oltre ai primi due posti occupati da Beatrice e Vittorio, troviamo al terzo posto Grecia Colmenares, la preferita anche nel sondaggio relativo al televoto. Appena giù dal podio, Massimiliano e Giuseppe Garibaldi.

#Vittorio è sempre stato il mio preferito fin dall’ingresso in casa. Un ragazzo di una profondità e spessore unici. Intelligente, umile, sensibile, educato. Uno che è entrato davvero per fare un’esperienza di crescita personale, non come molti morti di fama.#Gf #GrandeFratello

— Opinionista borderline (@LaGio_91) November 9, 2023