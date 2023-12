Sabato sera è andata in onda sulla rete ammiraglia di Casa Rai la semifinale di Ballando con le stelle che ha evidenziato un croccante retroscena del dietro le quinte con protagonisti i giudici del programma e Luisella Costamagna, vincitrice della scorsa edizione.

Ballando con le stelle, spunta il fuori onda che fa mormorare: “Che cretina!”

In piena azione, c’è stato persino il ritorno di Rosanna Lambertucci, che è stata “pescata” fuori dall’acquario delle stelle. Nel frattempo, nel salotto televisivo c’era pure la reginetta dell’edizione passata, Luisella Costamagna, che Milly Carlucci ha tirato in ballo ricordando le sue avventure più movimentate.

Tra malanni e scazz* con la giuria, la conduttrice ha avuto il suo bel da fare. E qui è iniziato il duello verbale!

Milly chiede a Luisella: “Ci sono state tensioni con la giuria?” E la Costamagna risponde prontamente: “Non da parte mia e non da parte di tutta la giuria!”.

Un’ovvia frecciata che sembrava destinata a Selvaggia Lucarelli.

E Luisella aggiunge con sicurezza: “Ho vinto perché ero la migliore, non c’era discussione!”. Insomma, l’aria nello studio sembrava più tesa di una partita di calcetto tra amici litigiosi.

E come se non bastasse, sui social si è scatenato un video di backstage che ha acceso ulteriormente la miccia!

Nel video, Carolyn Smith fa una storia su Instagram prendendo in giro Fiorello per uno sketch, ma attenzione, in sottofondo si sente il sussurro di Selvaggia Lucarelli, che si confronta con Fabio Canino.

Ascoltando bene, sembra che Selvaggia stesse lamentando di non essere stata salutata da qualcuno presente in studio.

