E’ andata in porto la trattativa annunciata nei giorni scorsi sulla quinta concorrente di Ballando con le Stelle 2023: Carlotta Mantovan, moglie del compianto ed amatissimo Fabrizio Frizzi, farà parte del cast del talent. L’annuncio è arrivato questa mattina attraverso la pagina ufficiale social di Ballando.

Ballando con le Stelle 2023, anche Carlotta Mantovan concorrente

“È Carlotta Mantovan la quarta concorrente ufficiale di Ballando con le Stelle 2023. Anche a cavallo si può imparare a tenere il ritmo, ognuno ha il suo metodo!”, si legge sul profilo Instagram di Ballando con le Stelle 2023. Queste parole accompagnano il video della giornalista a cavallo, al settimo cielo in vista della sua nuova esperienza televisiva.

A fine agosto Dagospia aveva lanciato l’indiscrezione scrivendo:

Carlotta Mantovan a Ballando con le Stelle? Milly Carlucci continua a lavorare al cast della nuova edizione, molti nomi sono stati svelati proprio da Dagospia. Ne aggiungiamo un altro. La conduttrice corteggia da tempo la giornalista, moglie dell’amatissimo Fabrizio Frizzi, scomparso nel 2018 e legato a Carlucci da una storica amicizia. Lo scorso anno Mantovan aveva partecipato allo show come ballerina per una notte, ora la trattativa per inserirla nel cast è in corso. Ma bisognerà convincere Carlotta alle prese con qualche dubbio… A quanto pare però, Milly sarebbe riuscita nell’impresa di dipanare tutti i dubbi della giornalista e conduttrice.

Carlotta Mantovan va ad aggiungersi agli altri quattro concorrenti: Ricky Tognazzi, Rosanna Lambertucci, Giovanni Terzi e Simona Ventura. Inoltre, l’annuncio della quinta concorrente spazza via il dubbio sulla partecipazione separata di Simona e Giovanni, in gara non come coppia.