Ballando con le Stelle 2023, concorrenti confermati: chi è ancora in ballo, il punto sul cast

Con l’inizio di settembre e l’esordio ufficiale della nuova stagione tv, si accorcia anche l’attesa in vista della prossima stagione di Ballando con le Stelle 2023. Ma chi sono i concorrenti della prossima edizione, condotta come sempre su Rai1 da Milly Carlucci? Lo show prenderà il via ufficialmente il prossimo 21 ottobre e già da alcuni giorni sono stati svelati i primi nomi certi che comporranno il cast. Altri, al momento, restano ufficiosi: scopriamo di chi si tratta.

Ballando con le Stelle 2023: cosa sappiamo sul cast

I concorrenti di Ballando con le Stelle 2023 non sono ancora stati svelati tutti. Le indiscrezioni si rincorrono e non mancano ipotesi più o meno fattibili e sulle quali Milly Carlucci sarebbe attualmente al lavoro. Partiamo però dai nomi certi: chi è stato finora confermato?

Il primo nome è stato quello del regista ed attore Ricky Tognazzi, seguito poi dalla conduttrice e giornalista Rosanna Lambertucci. Nelle ultime ore sono stati svelati altri due nomi, non è chiaro se si tratterà di un concorrente unico o se gareggeranno separatamente: Simona Ventura e Giovanni Terzi.

A loro si vanno poi ad aggiungere alcuni nomi ufficiosi, molti dei quali circolano da qualche settimana: si parte da Teo Mammucari, che sarebbe pronto a scendere in pista dopo l’esperienza a Mediaset tra Le Iene e Tu si que vales. E poi: il giornalista ed ex mezzobusto Antonio Caprarica; il cantante Bobby Solo; lo chef Bruno Barbieri.

Tra coloro che sarebbero in trattativa, spuntano Paola Perego, Carlotta Mantovan (moglie del compianto Fabrizio Frizzi) e Francesca Alotta.

Concorrenti Ballando con le Stelle 2023: il punto

