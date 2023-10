Bake Off Italia 2023, eliminato del 6 ottobre: spoiler quinta puntata, prove e grembiule blu

Il talent culinario più dolce della tv, Bake Off Italia 2023, è giunto alla quinta puntata, ed anche oggi scopriremo chi sarà il nuovo eliminato della serata. Nel prime time di oggi, venerdì 6 ottobre, su Real Time andrà in onda la nuova puntata condotta da Benedetta Parodi. In giuria ritroveremo Tommaso Foglia, Ernst Knam e Damiano Carrara. Saranno loro a decretare il nuovo eliminato ed il grembiule blu dell’appuntamento.

Bake Off Italia 2023, quinta puntata 6 ottobre: eliminato (attenzione, spoiler!)

Tema centrale della quinta puntata di Bake Off Italia 2023 sarà la macchina del tempo. Spazio subito alle prove della serata. Sono 12 i concorrenti ancora in gara e che si cimenteranno nelle varie sfide culinarie. La prima prova creativa si baserà sulla realizzazione di un dolce tipico degli anni ’60: i profiteroles. Riusciranno i nostri a renderlo moderno e attuale in 120 minuti di tempo?

La seconda prova vedrà i concorrenti confrontarsi con i mitici anni ’80. Questa volta dovranno replicare un dolce chiamato “Aspic”’, caratterizzato da una base di pasta frolla al pepe, uno strato di frangipane alle mandorle, un sottilissimo strato di crema chantilly, una cupola di gelatina, un riccio di crema chantilly intorno alla torta e dei fiorellini in pasta di zucchero a completare il tutto.

Spazio alla terza prova tecnica il cui tema sarà i tempi odierni. I concorrenti dovranno realizzare la ‘Torta Emoji’. Dovranno riprodurre un dolce a loro piacimento, utilizzando le emoji che più preferiscono, per un party di 20 persone, il tutto in soli 160 minuti di tempo.

Al termine delle tre prove scopriremo non solo il nuovo Grembiule Blu, attribuito a Fabio, ma soprattutto il nome dell’eliminato di Bake Off Italia del 6 ottobre 2023. A lasciare Villa Borromeo d’Adda questa sera sarà Dany.