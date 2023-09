Bake Off Italia 2023, eliminato del 29 settembre: spoiler quarta puntata, grembiule blu e prove

E’ tempo di un nuovo appuntamento di Bake Off Italia 2023, in onda nella prima serata di oggi, 29 settembre, su Real Time. Il talent culinario continua a regalarci emozioni, tra una prova ed un’altra. Alla conduzione del programma troveremo nuovamente Benedetta Parodi, mentre i giudici sono Tommaso Foglia, Ernst Knam e Damiano Carrara. Chi sarà il nuovo eliminato della puntata di Bake Off Italia? Ecco a seguire quali sono le anticipazioni della serata.

Bake Off Italia 2023, quarta puntata 29 settembre: eliminato (attenzione, spoiler!)

Nel precedente appuntamento, ad abbandonare il tendone di Bake Off Italia 2023 è stata Karina. Chi sarà il nuovo eliminato della quarta puntata? Prima di scoprirlo, vediamo cosa ci dicono le anticipazioni in merito all’appuntamento di stasera.

Il clima è più che mai festoso sotto il tendone di Bake Off: i 13 superstiti aspiranti pasticceri si ritroveranno ad affrontare altre tre nuove golose sfide. Il tema sarà “Tanti auguri” ed i concorrenti saranno alle prese con le torte di compleanno. Questa settimana non ci saranno ospiti speciale ma le sfide porteranno a conoscere il nuovo eliminato.

Passando alle prove, la prima creativa vedrà la realizzazione di una torta di compleanno alla frutta. La seconda prova tecnica prevede la realizzazione della millefoglie. Infine terza prova a sorpresa, la torta candela: i concorrenti dovranno preparare una torta candela, grande almeno 30 centimetri e con due gusti diversi all’interno e all’esterno. Questa candela commestibile dovrà essere piantata sulla cima della grande torta che i giudici porteranno sotto al tendone.

Al termine delle tre sfide conosceremo il nuovo grembiule blu e l’eliminato di Bake Off Italia 2023. Il primo è il 24enne Tommaso, mentre a lasciare il programma sarà Eleonora.