Bake Off Italia 2023, eliminato puntata 22 settembre: spoiler terza puntata, chi lascia il tendone

Il talent culinario più dolce della tv, Bake Off Italia 2023, è giunto alla sua terza puntata. Questo venerdì 22 settembre farà ritorno su Real Time il nuovo appuntamento all’insegna della trasmissione condotta da Benedetta Parodi e che vede 14 aspiranti pasticceri alle prese con una serie di golosissime prove. A giudicare i concorrenti saranno i tre giudici: Tommaso Foglia, Ernst Knam e Damiano Carrara. Chi sarà il nuovo eliminato della puntata di Bake Off Italia? Ecco a seguire quali sono le anticipazioni della serata.

Bake Off Italia 2023, terza puntata 22 settembre: eliminato (attenzione, spoiler!)

Il tema centrale della terza puntata di Bake Off Italia 2023 sarà il gioco. A tal proposito ci sarà un attesissimo ed amato ospite. Si tratta di un volto del programma di Rai1 di Antonella Clerici, E’ sempre mezzogiorno: Fulvio Marino. Al termine della puntata, oltre al nuovo Grembiule Blu scopriremo anche il nome del nuovo eliminato.

Spazio alle tre prove; nella prima prova creativa i 14 concorrenti rimasti in gara dovranno reinterpretare la Torta Pignatta in 140 minuti di tempo. Non tutti gli aspiranti pasticceri, però, riusciranno ad impressionare positivamente i giudici del programma.

La seconda prova sarà ancora più complessa: la realizzazione della torta scacchiera da preparare 140 minuti, al termine della quale scopriremo chi si piazzerà al primo posto. Infine la terza prova a sorpresa con l’arrivo di un ospite speciale: Fulvio Marino. In questa terza sfida i concorrenti dovranno sfoggiare la propria fantasia e realizzare delle ciambelle colorate e con diverse farciture.

Al termine delle tre prove tornerà il momento di scoprire chi sarà il vincitore del Grembiule Blu ed il nuovo eliminato: il primo nome è quello di Fabio, mentre l’eliminato della terza puntata di Bake Off Italia 2023 sarà Karina.