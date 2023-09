E’ già arrivato il tempo del secondo eliminato di Bake Off Italia 2023: lo scopriremo al termine della nuova puntata di stasera, venerdì 15 settembre, in onda a partire dalle 21 circa su Real Time. Nel corso della prima puntata stagionale, oltre a conoscere il cast dei nuovi concorrenti, abbiamo assistito al primo eliminato dell’edizione, il giovane Riccardo. Chi lascerà il tendone questa sera? E chi guadagnerà invece il fatidico ed ambito Grembiule Blu?

Bake Off Italia 2023, seconda puntata 15 settembre: eliminato (attenzione, spoiler!)

Il tema centrale della seconda puntata di Bake Off Italia sarà basato sui tre segreti che caratterizzano un buon pasticcere. Prima di conoscere il nome dell’eliminato (attenzione, in fondo all’articolo andrete incontro ad uno spoiler!), soffermiamoci sulle prove che caratterizzeranno la puntata di oggi 15 settembre.

La prima prova creativa vedrà come protagonista indiscussa la delizia al cioccolato: i 15 aspiranti pasticceri rimasti in gara avranno 120 minuti di tempo per rivisitare a modo loro il celebre dolce. Riusciranno a convincere i tre giudici severissimi – Tommaso Foglia, Ernst Knam e Damiano Carrara – ed ad impressionare anche la padrona di casa Benedetta Parodi?

Spazio alla seconda prova tecnica: in questo caso si dovrà replicare un dolce da incubo, ovvero riempire la scatola di latta personalizzata di Bake Off Italia con i biscotti tipicamente piemontesi (canestrelli, tirolesi, margherite farcite e così via) in 140 minuti di tempo a disposizione. In questa prova, l’attuale Grembiule Blu, Gabriele, potrà sfruttare l’aiuto previsto, ovvero 10 minuti di tempo in più rispetto ai suoi compagni.

Spazio quindi alla terza prova a sorpresa: la torta rotta. Ogni aspirante pasticcere proverà a servire ai tre giudici la migliore realizzazione dolciaria possibile (o almeno ci proverà).

E’ arrivato il momento dello SPOILER: chi sarà il nuovo eliminato di Bake Off Italia 2023 del 15 settembre? Al termine delle tre prove sarà il momento del verdetto. Irene guadagnerà il Grembiule Blu, mentre l’eliminato sarà Maurizio.