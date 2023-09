Al via da oggi 8 settembre, con la prima puntata stagionale, Bake Off Italia 2023. E si parte subito con il primo eliminato dell’edizione: chi sarà? Non mancano come da tradizione le anticipazioni sull’esordio di questa undicesima edizione che vedrà come sempre alla conduzione Benedetta Parodi: scopriamo i concorrenti e le prove del primo appuntamento, in onda come sempre su Real Time nella prima serata di oggi.

Bake Off Italia 2023, prima puntata 8 settembre: eliminato (attenzione, spoiler!)

Sono in tutto 16 i concorrenti della nuova edizione di Bake Off Italia 2023 (QUI tutte le schede). Il tema dell’undicesima edizione saranno i sogni, motivo per il quale in ogni puntata i giudici, Ernst Knam, Damiano Carrara e Tommaso Foglia si cimenteranno in prove ad hoc, coinvolgendo gli aspiranti pasticceri nella realizzazione di dolci difficili e impegnativi.

Teatro della nuova edizione sarà, come da tradizione, Villa Borromeo d’Adda ma solo uno sarà il vincitore, potendo così godere di un corso professionale in una delle scuole più apprezzate di alta formazione gastronomica, una fornitura annuale di cioccolato pregiato e un soggiorno in un’elegante località dove potrà gustarsi una raffinata pasticceria.

Ma cosa accadrà sotto al tendone in questa prima puntata di Bake Off Italia 2023 e chi sarà il primo eliminato? Diamo subito uno sguardo alle prove: la prima sfida si chiamerà La torta che fa sognare e vedrà i concorrenti cimentarsi nella preparazione della torta che solitamente preparano quando vogliono coccolare la persona a loro cara. Il loro cavallo di battaglia, per intenderci.

Dopo la prima prova, Benedetta Parodi e i tre giudici introdurranno la seconda sfida, quella da ‘incubo’. I concorrenti dovranno cimentarsi nella preparazione del Croquembouche, da preparare in 140 minuti.

Infine ecco il momento della terza prova a sorpresa che avrà come tema principale il sogno nel cassetto. I nostri dovranno realizzare un dolce che descriva il loro sogno nel cassetto, avendo a disposizione 150 minuti di tempo per farlo.

Solo a prove concluse arriverà il momento del verdetto: chi sarà il primo eliminato di Bake Off Italia 2023? Prima di scoprire il nome del meno fortunato, spazio al Grembiule Blu, che permetterà di ottenere un vantaggio nella successiva puntata e che sarà consegnato a Gabriele. Il primo eliminato di Bake Off Italia sarà invece il giovane 27enne Riccardo.