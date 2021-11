Nuova puntata di Bake Off Italia 2021 e doppia eliminazione nella prima serata di oggi, in onda su Real Time dalle ore 21.20 circa. Questa sera, venerdì 12 novembre, Benedetta Parodi farà il suo ritorno con il cast del talent culinario ancora in gara e con i giudici dell’edizione. Una puntata decisiva ma caratterizzata da due eliminati: cosa accadrà? A seguire le anticipazioni (attenzione spoiler!) con l’ospite e le prove.

Bake Off Italia 2021, anticipazioni puntata 12 novembre

La puntata di oggi di Bake Off Italia sarà caratterizzata da sfide sempre più difficili che porteranno all’uscita di scena di due dei protagonisti dell’edizione. Ospite della serata, il noto e amato cake designer Renato Ardovino.

I concorrenti ancora in gara saranno chiamati a cimentarsi con le tre consuete prove giudicate come sempre dai tre giudici di Bake Off, Ernst Knam, Damiano Carrara e Clelia d’Onofrio. La dodicesima puntata però si preannuncia molto dura. Il tema sarà “l’apparenza inganna” e già al termine della prima prova conosceremo un eliminato.

Nella prima sfida, la prova creativa, i concorrenti sono chiamati a realizzare un Cabaret Salato: Simone potrà godere dell’aiuto di Ernst di 10 minuti grazie al Grembiule blu della passata settimana. Ad essere eliminata per prima sarà Natascia Soldati.

Nella seconda prova tecnica, i concorrenti dovranno realizzare una torta Fedora ma solo i primi tre classificati saranno salvi, ovvero: Gloria, Roberto e Peperita.

I restanti si dovranno cimentare nella prova a sorpresa, che vedrà la presenza di Renato Ardovino. Ai primi classificati della precedente prova sarà data la possibilità di gareggiare per il Grembiule Blu, ma tutti rifiuteranno. La torta da realizzare dovrà essere alta 15-20 cm e si chiamerà “Tsunami cake”. I peggiori tre saranno Gerardo, Enrico e Lola. Il Grembiule blu andrà a Daniela. Il secondo eliminato della puntata sarà proprio Gerardo.

Replica e streaming

La puntata in onda stasera di Bake Off è già disponibile su Discovery+ solo per gli abbonati. Dopo la messa in onda su Real Time sarà visibile anche gratuitamente nella pagina dedicata al programma.

La replica di Bake Off Italia 2021 andrà in onda sabato 13 novembre 2021 alle 19:45; domenica 14 novembre 2021 alle 13:45; lunedì 15 novembre alle 16:35 su Real Time.