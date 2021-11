Bake Off Italia 2021, eliminato puntata 5 novembre, prove e info streaming

Il talent culinario più dolce della tv, Bake Off Italia 2021, torna stasera, venerdì 5 novembre, con la nuova puntata in onda su Real Time a partire dalle ore 21.25 circa. Il programma vede alla conduzione Benedetta Parodi, vera esperta di cucina, affiancata dai tre giudici: Ernst Knam, Clelia d’Onofrio e Damiano Carrara. Cosa dobbiamo aspettarci dal nuovo appuntamento?

Bake Off Italia 2021, anticipazioni decima puntata

Bake Off Italia 2021 è giunto ormai alla sua decima puntata e dieci sono anche i concorrenti rimasti in gara. Oggi si parlerà d’amore e questo sarà il tema che ci accompagnerà tra le varie prove. Tre ex concorrenti, Enrica, Giustina e Antonino, rappresentanti della tradizione, torneranno a Bake Off.

L’intento sarà quello di realizzare delle paste ripiene. A tal fine, Enrica una specialità piemontese ripieni di ramasin. Antonino dei ravioli salati con della carne di bovino, cipolla, caciocavallo e la ‘nduja. Giustina dei panzerotti fritti con marmellata di fichi. Durante la prova creativa i concorrenti saranno chiamati a realizzare due tipi di pasta ripiena, una dolce e una salata.

Spazio quindi alla prova tecnica: Gianfranca Dettori sarà ospite del programma. La donna proviene da una famiglia di panettieri da lunga data. La prova sarà legata al matrimonio e i concorrenti dovranno realizzare un maxi coricheddos, un dolce sardo a forma di cuore.

Infine, prova a sorpresa con Clelia: i concorrenti saranno alle prese con una Love Cake con un messaggio al suo interno leggibile.

Replica e streaming

La puntata in onda stasera di Bake Off è già disponibile su Discovery+ solo per gli abbonati. Dopo la messa in onda su Real Time sarà visibile anche gratuitamente nella pagina dedicata al programma.

La replica di Bake Off Italia 2021 andrà in onda sabato 6 novembre 2021 alle 19:45; domenica 7 novembre 2021 alle 13:45; lunedì 8 novembre alle 16:35 su Real Time.