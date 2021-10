Bake Off Italia 2021, eliminato puntata 29 ottobre, prova in esterna e info streaming

Torna l’appuntamento con il programma più dolce della tv, Bake Off Italia 2021, in onda nella prima serata di oggi di Real Time. Alla conduzione ritroveremo ancora Benedetta Parodi con i tre giudici Ernst Knam, Clelia d’Onofrio e Damiano Carrara. L’appuntamento andrà in onda alle 21.25 su Real Time ed al termine scopriremo il nuovo eliminato: ecco a seguire le anticipazioni della nona puntata di oggi 29 ottobre.

Bake Off Italia 2021, anticipazioni nona puntata

Da 20 concorrenti iniziali di Bake Off Italia 2021 sono arrivati ormai ad essere la metà: anche questa sera torneranno a sfidarsi, cimentandosi nelle varie prove in programma. La puntata avrà come tema i “Dolci divini”. Si parte dalla prova creativa durante la quale sarà preparata la torta “Settimo Cielo”, ovvero una torta paradiso a sette piani.

Si passerà alla prova tecnica che sarà in esterna: i concorrenti andranno in Trentino, ed una delle location sarà la Terrazza Dos di Pez a Cles. La prova tecnica verterà su un frutto d’eccellenza nella zona: la mela renetta. Qui dovranno replicare la torta di mele renette di Damiano, una rivisitazione della torta della nonna.

Prova a sorpresa, infine, con l’intervento di Clelia che ci condurrà in un viaggio nell’antica Grecia: Damiano richiede un dolce al miele, Clelia un dolce allo yogurt greco al cucchiaio e Knam a torta che valorizzi al meglio l’uva. Chi sarà il nuovo eliminato al termine della nona puntata di Bake Off Italia 2021?

Replica e streaming

La puntata in onda stasera di Bake Off è già disponibile su Discovery+ solo per gli abbonati. Dopo la messa in onda su Real Time sarà visibile anche gratuitamente nella pagina dedicata al programma.

La replica di Bake Off Italia 2021 andrà in onda sabato 30 ottobre 2021 alle 19:45; domenica 31 ottobre 2021 alle 13:45; lunedì 1 novembre alle 16:35 su Real Time.