Bake Off Italia 2021, eliminato puntata 22 ottobre, prove e info streaming

Il talent culinario Bake Off Italia 2021 è giunto alla sua ottava puntata, in onda nella prima serata di oggi, venerdì 22 ottobre su Real Time. L’appuntamento è fissato alle ore 21.25 circa, in compagnia come sempre della padrona di casa Benedetta Parodi e dei tre giudici dell’edizione: Ernst Knam, Clelia d’Onofrio e Damiano Carrara. Cosa ci attende nella nuova puntata? Ci sarà un nuovo eliminato? Tutte le informazioni su anticipazioni, prove e replica vi attendono a seguire!

Bake Off Italia 2021, anticipazioni ottava puntata

Bake Off Italia 2021 è ormai giunto al giro di boa. Sono in tutto undici i concorrenti ancora in gara e che si contendono il titolo di miglior pasticcere amatoriale d’Italia. Questa sera la il tema della nuova puntata sarà “ci vuole spirito”: il mix tra pasticceria e liquori farà da sfondo alle nuove prove in programma.

Per la prova creativa i concorrenti saranno chiamati a sfornare 100 biscotti “spiritosi”, di cui 50 con il liquore nell’impasto e 50 inzuppati nel liquore. Spazio alla prova tecnica in compagnia di una vera donna spiritosa: Marisa Laurito. I concorrenti dovranno realizzare un dolce partenopeo, per eccellenza con liquore: il babà ma nella versione di Knam: “Il Babaone”. Infine spazio alla terza prova con Clelia che presenterà una prova a tema Oktober Fest: i concorrenti dovranno preparare il prosciutto crosta di pane, il pretzel, i Lebkuchen e le mele caramellate.

Al termine delle tre prove conosceremo il nuovo eliminato dell’appuntamento di oggi 22 ottobre.

Replica e streaming

La puntata in onda stasera di Bake Off è già disponibile su Discovery+ solo per gli abbonati. Dopo la messa in onda su Real Time sarà visibile anche gratuitamente nella pagina dedicata al programma.

La replica di Bake Off Italia 2021 andrà in onda sabato 23 ottobre 2021 alle 19:45; domenica 24 ottobre 2021 alle 13:45; lunedì 25 ottobre alle 16:35 su Real Time.