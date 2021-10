Arriva una nuova puntata in compagnia della dolcezza di Bake Off Italia 2021, in onda nella prima serata di oggi, venerdì 15 ottobre, su Real Time. Il programma è condotto da Benedetta Parodi e come di consueto l’appuntamento di oggi grazie a Discovery è visibile già da una settimana, per questo siamo in grado di proporvi alcuni spoiler rispetto a quanto andrà in onda oggi. Non ci resta che scoprire quali saranno le prove, l’eliminato ed il nuovo grembiule blu della serata (attenzione, spoiler!).

Bake Off Italia 2021, anticipazioni settima puntata

Quella che andrà in onda stasera 15 ottobre sarà la settima puntata di Bake Off Italia 2021. Come di consueto non mancheranno le tre prove classiche nelle quali dovranno cimentarsi i concorrenti ancora in gara e che vedranno come tema centrale i social network.

Per la Prova Creativa i concorrenti dovranno cimentarsi con la Shag Cake, ovvero una torta con ciuffi di crema al burro. In merito alla prova tecnica dovranno realizzare la Cheesecake di Luca Perego, giovane pasticcere molto popolare sui social, ma i concorrenti saranno chiamati a togliere un ingrediente in più. La terza prova vedrà Clelia D’Onofrio protagonista con una torta selfie.

A giudicare i concorrenti saranno come sempre i tre giudici del programma: Ernst Knam, Damiano Carrara e Clelia: Enrico riceverà il grembiule blu, Matteo sarà l’eliminato della nuova puntata di Bake Off Italia.

Replica e streaming

La puntata in onda stasera di Bake Off è già disponibile su Discovery+ solo per gli abbonati. Dopo la messa in onda su Real Time sarà visibile anche gratuitamente nella pagina dedicata al programma.

La replica di Bake Off Italia 2021 andrà in onda sabato 16 ottobre 2021 alle 19:45; domenica 17 ottobre 2021 alle 13:45; lunedì 18 ottobre alle 16:35 su Real Time.