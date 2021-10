Bake Off Italia 2021, eliminato puntata 8 ottobre, prove e info streaming

Il programma più dolce della tv, Bake Off Italia 2021, torna questa sera con la sua sesta puntata come sempre ricca di prove ma soprattutto di colpi di scena. Alla conduzione ritroveremo Benedetta Parodi, affiancata dai giudici del programma: Ernst Knam, Damiano Carrara e Clelia D’Onofrio. Chi sarà il nuovo eliminato?

Bake Off Italia 2021, anticipazioni sesta puntata

In occasione della sesta puntata sono ancora 13 i concorrenti rimasti in gara dopo l’ultimo eliminato. Quella di stasera sarà una puntata all’insegna della natura e del rispetto dell’ambiente, non a caso è stata ribattezzata “Eco Bake Off”, allo scopo di sensibilizzare sul tema.

Tre come sempre le prove della puntata, a partire dalla prima prova creativa che vedrà i concorrenti alle prese con 13 verdure bio, una per ciascun aspirante pasticcere, utili per la realizzazione di una tarte tatin. L’assegnazione delle verdure partirà da Patrizia, grembiule blu nella passata puntata. Lei, a differenza degli altri, ha potuto scegliere personalmente la verdura preferita.

Prova tecnica difficile, in quanto i concorrenti sono chiamati a realizzare una ricetta senza poter prima vedere la torta originale. Si tratta di una ricetta vegana in occasione della quale sarà ospite Carlotta Perego, esperta della cucina veg con il suo blog La cucina botanica. La sua torta è la panna cotta al caffè, completamente veg.

Infine terza prova a sorpresa con l’ingresso di Clelia che chiederà ai concorrenti di realizzare una torta contenente il colore verde, con colorante naturale.

Replica e streaming

La puntata in onda stasera di Bake Off Italia 2021 è già disponibile su Discovery+ solo per gli abbonati. Dopo la messa in onda su Real Time sarà visibile anche gratuitamente nella pagina dedicata al programma.

La replica di Bake Off Italia 2021 andrà in onda sabato 9 ottobre 2021 alle 19:45; domenica 10 ottobre 2021 alle 13:45; lunedì 11 ottobre alle 16:35 su Real Time.