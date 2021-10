Bake Off Italia 2021, eliminato puntata 1 ottobre (spoiler), prima prova in esterna e info streaming

Spazio alla quinta puntata del programma di Real Time, Bake Off Italia 2021, nella prima serata di oggi 1 ottobre. La nuova dolcissima puntata sarà come sempre condotta da Benedetta Parodi mentre ai tre giudici spetterà il compito di giudicare i concorrenti ancora in gara. Un nuovo eliminato chiuderà come sempre la puntata odierna. A seguire tutte le anticipazioni (spoiler compreso) sull’appuntamento di questo venerdì 1 ottobre.

Bake Off Italia 2021, anticipazioni quinta puntata

Nella quinta puntata di Bake Off Italia 2021 ritroveremo i tre giudici, ovvero Ernst Knam, Damiano Carrara e Clelia D’Onofrio, pronti a giudicare ed assaggiare le composizioni dolciarie dei concorrenti ancora in gara.

Il tema del nuovo appuntamento sarà il cioccolato e per l’occasione si farà anche tappa a Perugia. Quali le sfide in programma? Scopriamolo subito! La prima sfida creativa richiederà la creazione di una torta tris realizzata da Knam.

Si passerà poi alla sfida tecnica che vedrà i concorrenti a Perugia, dove i 14 aspiranti pasticceri ancora in gara dovranno vedersela con la realizzazione della ciaramicola, tipico dolce di Pasqua perugino. Quella di Patrizia sarà la migliore riuscita.

Terza prova finale, quella della sfida a sorpresa: la protagonista sarà una torta a forma di gelato ideata da Clelia che comporterà qualche problema. A fine serata i giudici assegneranno il grembiule blu e una busta con un vantaggio da usare nella prossima puntata a Patrizia, mentre l’eliminato della quinta puntata sarà Naney.

Replica e streaming

La puntata in onda stasera di Bake Off Italia 2021 è già disponibile su Discovery+ solo per gli abbonati. Dopo la messa in onda su Real Time sarà visibile anche gratuitamente nella pagina dedicata al programma.

La replica di Bake Off Italia 2021 andrà in onda sabato 11 settembre 2021 alle 19:45; domenica 12 settembre 2021 alle 13:45; lunedì 13 settembre alle 16:35 su Real Time.