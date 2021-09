Il quarto appuntamento di Bake Off Italia 2021 approderà questa sera, nel prime time di Real Time, a partire dalle ore 21.10 circa. Pronti a gustarvi una nuova dolcissima puntata in compagnia di Benedetta Parodi, dei tre giudici e dei concorrenti ancora in gara? Scopriamo subito a seguire tutto ciò che c’è da sapere sulla serata di oggi, 24 settembre 2021.

Bake Off Italia 2021, anticipazioni quarta puntata

Nella quarta puntata di Bake Off Italia 2021 ritroveremo i tre giudici della trasmissione, ovvero Ernst Knam, Damiano Carrara e Clelia D’Onofrio, pronti a giudicare ed assaggiare le composizioni dolciarie dei concorrenti in gara.

Ma cosa accadrà questa sera? Sono 17 gli aspiranti pasticceri rimasti nella trasmissione di Real Time. Clelia D’Onofrio indosserà gli inediti panni della cartomante in occasione della sfida finale. Durante la puntata assisteremo a tre prove salvezza molte difficili al termine delle quali ci saranno tre eliminati.

Eliminati Bake Off Italia: i tre nomi

Nella prima prova salvezza i protagonisti saranno Naney, Pedro, Marco, Natascia, Gerardo e Giuseppe i quali saranno chiamati a sfornare una torta scaccia-guai contenente tre fortunati ingredienti, ovvero sale, peperoncino e aglio nero. Una sfida difficile e che alla fine vedrà eliminato il 69enne Giuseppe Lombardo.

Nella seconda prova salvezza si sfideranno Daniela, Patrizia, Gloria Perozzi, Lola, Pancrazia e il giovane Simone. Per la realizzazione della torta dovranno usare la crema chiboust, evitare la farina e realizzare il dolce in 70 minuti. L’eliminato sarà Patrizia.

Infine terza ed ultima prova che vedrà i restanti concorrenti sfidarsi nella realizzazione di una torta dalla forma dei simboli portafortuna: Marco dovrà ispirarsi ad un quadrifoglio, Lora alle corna, Peperita al cornetto peperoncino, Enrico alla coccinella e Roberto al cavallo. Ma gli ostacoli non mancheranno ed alla fine ad essere eliminata sarà Lora.

Replica e streaming

La puntata in onda stasera di Bake Off Italia 2021 è già disponibile su Discovery+ solo per gli abbonati. Dopo la messa in onda su Real Time sarà visibile anche gratuitamente nella pagina dedicata al programma.

La replica di Bake Off Italia 2021 andrà in onda sabato 11 settembre 2021 alle 19:45; domenica 12 settembre 2021 alle 13:45; lunedì 13 settembre alle 16:35 su Real Time.

QUI il promo della puntata