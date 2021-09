E’ passata una settimana esatta dall’ultimo appuntamento con Bake Off Italia 2021, al termine del quale è stata eliminata la giovane Gloria B. Questa sera, venerdì 17 settembre, è però già tempo di voltare pagina e prepararsi per la terza puntata del talent show culinario condotto nella prima serata di Real Time da Benedetta Parodi. Di seguito le principali anticipazioni su prove, eliminato e ospiti del 17 settembre 2021.

Bake Off Italia 2021, anticipazioni terza puntata

Oltre alla padrona di casa Benedetta Parodi, nella terza puntata ritroveremo come sempre Ernst Knam, Damiano Carrara e Clelia D’Onofrio nei panni di giudici dell’edizione. Saranno loro a giudicare ma anche consigliare gli aspiranti pasticceri che si cimenteranno con le varie prove.

Nella terza puntata di Bake Off i 18 pasticceri amatoriali dovranno affrontare come di consueto le varie prove in programma. Si partirà dalla prova creativa; chi non passerà il turno dovrà cimentarsi nella prova tecnica con Renato Bosco, noto pizzaiolo italiano, mentre gli ultimi rimasti dovranno sfidarsi nella prova a sorpresa al termine della quale conosceremo il nuovo eliminato della puntata che però evitiamo di spoilerarvi per non rovinarvi la visione.

Replica e streaming

La puntata in onda stasera di Bake Off Italia 2021 è già disponibile su Discovery+ solo per gli abbonati. Dopo la messa in onda su Real Time sarà visibile anche gratuitamente nella pagina dedicata al programma.

La replica di Bake Off Italia 2021 andrà in onda sabato 11 settembre 2021 alle 19:45; domenica 12 settembre 2021 alle 13:45; lunedì 13 settembre alle 16:35 su Real Time.