Eliminato Bake Off Italia 2021, seconda puntata: è Gloria Battiston, dolci XXL non convincono

La seconda puntata di Bake Off Italia 2021 si è conclusa con un nuovo eliminato. Si tratta della giovanissima Gloria Battiston che non è riuscita a convincere a pieno la giuria nelle tre prove a colpi di dolci XXL. Gloria B, purtroppo, ha avuto la peggio ed è stata chiamata a lasciare il tendone di Bake Off Italia 2021.

Eliminato Bake Off Italia 2021: Gloria B lascia il programma

Come di consueto sono state tre le prove alle quali i concorrenti di Bake Off Italia 2021 sono stati chiamati a cimentarsi nella seconda puntata di ieri in onda su Real Time. Il tema è stato la pasticceria XXL.

E così i concorrenti sono stati chiamati sin dalla prima prova, quella creativa, a sfornare un dolce, solitamente mignon, in versione extralarge. Non per tutti si è rivelato un gioco semplice, ed infatti sono sei hanno ottenuto l’immunità: Simone, Patrizia, Gloria, Pancrazia, Lora e Gerardo.

Nel corso della prova tecnica i concorrenti hanno dovuto cimentarsi nella realizzazione della complicata Torta Dobos realizzata da Damiano Carrara. Ben 40 strati in 16 centimetri totali. Questa volta a superare la difficile prova sono stati Enrico, Naney, Natascia, Peperita e Roberto.

I restanti concorrenti si sono dovuti cimentare nell’ultima prova per riuscire a mantenere un posto sotto al tendone, nell’ambito del test a sorpresa di Clelia D’Onofrio, assente per quasi l’intera puntata. Si tratta di una crostata di 2 metri di lunghezza: a salvarsi Pedro, Daniela e Lola. Niente da fare invece per Gloria B, eliminata del secondo appuntamento.

Streaming e replica

La puntata in onda stasera di Bake Off Italia 2021 è già disponibile su Discovery+ solo per gli abbonati. Dopo la messa in onda su Real Time sarà visibile anche gratuitamente nella pagina dedicata al programma.

La replica di Bake Off Italia 2021 andrà in onda sabato 11 settembre 2021 alle 19:45; domenica 12 settembre 2021 alle 13:45; lunedì 13 settembre alle 16:35 su Real Time.