Torna nella prima serata di oggi, venerdì 10 settembre, l’appuntamento con Bake Off Italia 2021, il secondo della stagione dopo l’esordio della passata settimana. Tutti sintonizzati su Real Time, dunque, per scoprire chi sarà il nuovo eliminato e godersi le prove alle quali si sottoporranno gli aspiranti pasticceri amatoriali.

Bake Off Italia 2021, eliminato e prove

Al termine del primo appuntamento abbiamo assistito all’uscita di scena, a sorpresa, di Rosanna Olindo, simpatica siciliana 58enne. La donna ha dovuto lasciare il programma per motivi familiari salvando così dal rischio eliminazione i tre concorrenti Federico, Giuseppe e Nancy.

Di fatto, dunque, non c’è stato un vero e proprio eliminato ma questa sera assisteremo ad un nuovo entusiasmante appuntamento che potrebbe regalare nuove emozioni e grande adrenalina. Cosa vedremo?

Il tema della seconda puntata di Bake Off Italia 2021 è “Think Big”, ovvero pensare in grande. Per la prova creativa, i concorrenti dovranno realizzare un dolce solitamente realizzato in versione piccola.

Per la prova tecnica i concorrenti che non hanno convinto nella precedente prova dovranno replicare una torta realizzata dal giudice Damiano Carrara, una reinterpretazione Extra Large di un classico italiano: la torta Dobos.

Infine, prova a sorpresa decisa da Clelia D’Onofrio, assente per quasi tutta la puntata. I concorrenti rimasti dovranno realizzare una crostata, ma in versione “XXL”: dovrà essere lunga 2 metri e larga 20 centimetri!

Streaming e replica

La puntata in onda stasera di Bake Off Italia 2021 è già disponibile su Discovery+ solo per gli abbonati. Dopo la messa in onda su Real Time sarà visibile anche gratuitamente nella pagina dedicata al programma.

La replica di Bake Off Italia 2021 andrà in onda sabato 11 settembre 2021 alle 19:45; domenica 12 settembre 2021 alle 13:45; lunedì 13 settembre alle 16:35 su Real Time.