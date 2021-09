Bake Off Italia 2021, perché Rossana Olindo lascia alla prima puntata? Ecco dove l’abbiamo già vista

Ieri su Real Time è andata in onda la prima puntata di Bake Off Italia 2021 che si è conclusa con un inaspettato colpo di scena. Al momento della proclamazione del primo eliminato dell’edizione, infatti, Rossana Olindo, la simpatica siciliana 58enne, dirigente scolastica in pensione ha lasciato il talent culinario mettendo così fine alla sua avventura.

Bake Off Italia 2021: Rossana Olindo lascia, ecco perché

Simpatia e spigliatezza avevano caratterizzato la breve partecipazione di Rossana, detta Roxy, a Bake Off Italia. La donna aveva raccontato di aver vissuto a lungo in Scozia dove aveva insegnato italiano e di essere rimasta influenzata, anche nella realizzazione dei suoi dolci, dagli anni vissuti all’estero.

Nelle prime due prove Rossana non è riuscita a conquistare la stellina blu che dà accesso diretto alla seconda puntata ma nonostante questo non è finita a rischio eliminazione al termine della prova salvezza.

A dover lasciare il tendone dopo appena la prima puntata sarebbe dovuto essere uno tra Federico, Giuseppe e Nancy, ma proprio nel momento in cui Ernst Knam stava per annunciare l’eliminato, Roxy è intervenuta spiegando:

Posso dire una cosa ai signori giudici? Purtroppo a causa di una situazione urgente e inusitata, c’è un SOS a casa. La mia famiglia ha bisogno di me. E io purtroppo devo lasciare, con grande dispiacere.

Rossana ha quindi lasciato Bake Off Italia 2021 salvando i tre concorrenti a rischio eliminazione.

Rossana Olindo, da L’Eredità a Bake Off

A proposito di Rossana Olindo, a svelarci un piccolo retroscena è stato il portale di Novella2000 che ha segnalato la presenza della donna, in passato, anche in un altro amato show. Roxy aveva infatti partecipato a L’Eredità, lo show di Rai1, arrivando al celebre gioco della ghigliottina.