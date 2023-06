Dopo l’esperienza all’Isola dei Famosi, Gian Maria Sainato si è raccontato ai colleghi di Biccy.it, ai quali ha riservato una intensa intervista spaziando dalle sue precedenti esperienze lavorative fino all’ultima vissuta in Honduras.

Gian Maria Sainato si racconta dopo l’Isola dei Famosi

Se dovesse descrivere la sua esperienza all’Isola dei Famosi, la risposta di Gian Maria Sainato purtroppo è tutt’altro che positiva:

Purtroppo non sono soddisfatto, essere entrato come “ultimo” dei concorrenti ed essere trattato da “ultimo arrivato” da tutti, dall’inizio alla fine, mi ha solo fatto demoralizzare puntata dopo puntata.

Il momento più bello per lui era quello in cui vinceva le varie prove ricompensa. Tuttavia non ha negato di aver sofferto e pianto per la fame (ha perso ben 14 kg!) e di aver vissuto anche dei momenti particolarmente brutti:

Il momento più brutto invece è stata la lite con Marco Mazzoli dopo tre giorni che ero entrato all’Isola, è stata una lite grossa per via di termini e prese in giro che mi hanno colpito e fatto soffrire.

In merito ai naufraghi con i quali ha mantenuto un rapporto anche lontano dall’Isola, Sainato ha fatto i nomi di Helena e Nathaly, ma avrebbe un buon rapporto anche con Fabio, Fiore e Christopher. Ad averlo deluso, invece, Corinne Clery:

In studio ho trovato un’altra Corinne, fredda e distaccata, non la Corinne “materna” e affettuosa che avevo conosciuto sull’Isola, mi ha a malapena salutato in studio e ignorato dietro le quinte, che delusione.

Infine ha svelato un aneddoto inedito legato all’Isola dei Famosi: